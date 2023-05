Maggio 14, 2023

Le Mans, 14 mag. – (Adnkronos) – Daniel Holgado vince il Gp di Francia nella classe Moto3. Lo spagnolo, in sella a una Ktm, precede in volata il giapponese Ayumu Sasaki, su Husqvarna e due connazionali Jaume Masia (Honda) e Ivan Ortolà (Ktm). Decimo posto per l’italiano Stefano Nepa (Ktm).