Maggio 14, 2023

Le Mans, 14 mag. – (Adnkronos) – Incidente tra Francesco Bagnaia e Maverick Vinales alla curva 12 del Gp di Francia. Il pilota della Ducati e quello dell’Aprilia si sono toccati e sono finiti entrambi fuori pista mentre si trovavano in terza e quarta posizione. I due piloti hanno anche litigato accusandosi vicendevolmente per l’incidente. Torinati ai box i due si sono poi dati la mano. Poco dopo cadute anche per Luca Marini ed Alex Marquez.