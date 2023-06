Giugno 18, 2023

Sachsenring, 18 giu. -(Adnkronos) – Pedro Acosta vince il Gp di Germania nella classe Moto2. Sul circuito del Sachsenring il pilota spagnolo trionfa in solitaria davanti all’italiano Tony Arbolino e al britannico Jake Dixon. Arbolino resta in vetta alla classifica del mondiale con 139 punti, 15 in più di Acosta.