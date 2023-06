Giugno 18, 2023

(Adnkronos) – In una gara dominata dalle moto della scuderia di Borgo Panigale che per la prima volta nella storia piazza 5 suoi piloti nelle prime 5 posizioni in quarta e quinta posizione chiudono i due portacolori del team Mooney VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. Sesto posto per l’australiano della Ktm Jack Miller. Nella classifica del mondiale Bagnaia è al comando con 160 punti, 16 in più di Martin e 34 in più di Bezzecchi.