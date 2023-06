Motomondiale: Gp Germania, Mir costretto al forfait

Giugno 13, 2023

Roma, 13 giu. – (Adnkronos) – Dopo la caduta nelle prove libere al Mugello che lo ha costretto al forfait per il Gp d’Italia, Joan Mir salterà anche il Gp di Germania al Sachsenring (16-18 giugno): come fa sapere Honda, al pilota spagnolo, sottoposto a risonanza magnetica ad Andorra, è stata riscontrata una significativa contusione alla mano destra con liquido sinoviale e infiammazione, tale da limitarne forza e mobilità. Mir, che non sarà sostituito da Hrc in Germania, si recherà ora a Palma per essere visitato dal dottor Garcias e valutare con lui il piano di recupero.