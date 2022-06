Motomondiale Gp Giappone, modificato il programma del venerdì

Giugno 23, 2022

Motegi, 23 giu. – (Adnkronos) – A causa delle difficoltà logistiche rappresentate dal calendario, che vede il Gran Premio di Aragon in programma nella settimana precedente, e dei potenziali ritardi influenzati dal conflitto in corso in Ucraina, con effetti sugli spazi aerei, è stato deciso di non svolgere le sessioni di prove libere del venerdì mattina per le classi MotoGP, Moto2 e Moto3 del Gran Premio del Giappone.

Le prime libere della Moto3 inizieranno alle 13:15 ora locale del 23 settembre, quelle della Moto2 alle 14:10 e quelle della MotoGP alle 15:05. Le libere della MotoGP, che si svolgeranno venerdì pomeriggio, sono estese da 45 a 75 minuti. L’estensione riguarda solo la classe regina. I risultati combinati per l’ingresso in Q1 e Q2 saranno presi dalle libere 1 e 2 per tutte le classi del Gran Premio.

Venerdì mattina sono previste attività per i fan con i piloti, per dare ai tifosi la possibilità di interagire con i loro eroi. La MotoGP torna in Giappone per la prima volta dal 2019. Al Mobility Resort Motegi, dalle 9 ora locale di venerdì, ci sarà comunque dell’azione: l’Idemitsu Asia Talent Cup darà il via al weekend con libere 1 e 2 e qualifiche per il terzo round del 2022.