Motomondiale: Gp India, Marini il più veloce nelle seconde libere davanti a Martin

Greater Noida, 22 set. -(Adnkronos) – Luca Marini è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp d’India. Il portacolori del team VR46, in sella alla Ducati, gira in 1’44″782 precedendo gli spagnoli Jorge Martin (1’44″790), suo compagno di marca, Aleix Espargaro (1’44″833) con l’Aprilia e Marc Marquez (1’45″117) con la Honda. Quinto posto per il compagno di squadra di Marini Marco Bezzecchi (1’45″202) che si lascia alle spalle lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales (1’45″213) e il leader iridato e campione del mondo in carica Francesco Bagnaia (1’45″280) con la Ducati.