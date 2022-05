Maggio 29, 2022

Scarperia, 29 mag. -(Adnkronos) – Sergio Garcia vince il Gp d’Italia al Mugello nella classe Moto3. Lo spagnolo in sella alla GasGas del team Aspar precede il connazionale e compagno di squadra Izan Guevara e il giapponese della Honda Tatsuki Suzuki. Quarto il migliore dei piloti italiani Andrea Migno (Honda), bella prova anche per Riccardo Rossi (Honda) sesto. Garcia allunga in vetta alla classifica del mondiale con 137 punti, 28 in più di Guevara.