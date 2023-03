Marzo 24, 2023

Portimao, 24 mar. – (Adnkronos) – Jack Miller è il più veloce nel venerdì di prove ibere del Gp del Portogallo a Portimao. L’australiano della Ktm ha realizzato il nuovo record della pista in 1:37.709, precedendo lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e Luca Marini con le Ducati. Fuori dalla top 10 lo spagnolo della Honda Marc Marquez (solo 14°). Brutto incidente per Pol Espargaró, soccorso in pista e portato all’ospedale di Faro per accertamenti.