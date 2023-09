Motomondiale: Gp San Marino, Bezzecchi leader nelle seconde libere e Bagnaia 7°

Settembre 8, 2023

Misano, 8 set. – (Adnkronos) – Marco Bezzecchi è il più veloce nelle libere del venerdì del Gp di San Marino a Misano. Il pilota del team Mooney VR46, in sella alla Ducati, firma il nuovo record della pista in 1’30″846, precedendo gli spagnoli Maverick Vinales (1’30″972) su Aprilia e Dani Pedrosa (1’31″101) su Ktm e Jorge Martin (1’31″177) su Ducati. Quinto tempo per il compagno di scuderia di Bezzecchi, Luca Marini (1’31″187) e che si lascia alle spalle lo spagnolo Marc Marquez (1’31″217) con la migliore delle Honda e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’31″221) che nonostante gli acciacchi chiude al settimo posto con la Ducati ufficiale.