Motomondiale: Gp Spagna, Bagnaia trionfa a Jerez davanti a Binder e Miller

Aprile 30, 2023

Jerez, 30 apr. – (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia si lascia alle spalle le cadute negli ultimi due Gp di Argentina e Austin trionfando nel Gp di Spagna a Jerez de la Frontera. Il piemontese, in sella alla Ducati, si impone davanti alle Ktm del sudafricano Brad Binder e dell’australiano Jack Miller. Quarto posto per lo spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin che si lascia alle spalle il connazionale dell’Aprilia Aleix Espargaro e Luca Marini con la Ducati del team VR46. Bagnaia torna anche in vetta alla classifica mondiale.