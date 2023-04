Aprile 30, 2023

(Adnkronos) – Quartararo e Bezzecchi ripartiranno per la gara, mentre Oliveira invece è stato portato al centro medico per accertamenti. L’ambulanza che trasporta Oliveira è arrivata al centro medico, il portoghese dell’Aprilia ha alzato il braccio per tranquillizzare i tifosi preoccupati per le sue condizioni. Oliveira non ripartirà per il Gp ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.