Motomondiale: Gp Spagna, Espargaro con l’Aprilia centra la pole davanti a Miller e Martin

Aprile 29, 2023

Jerez, 29 apr. – (Adnkronos) – Aleix Espargaró centra la pole position del Gp di Spagna a Jerez. Lo spagnolo, in sella all’Aprilia gira in 1’37″216, al termine di una qualifica caratterizzata dalla pioggia nella fase finale. Con lui in prima fila anche l’australiano Jack Miller (1’37″437) su Ktm e lo spagnolo Jorge Martin (1’37″458) con la Ducati. Poi il sudafricano della Ktm Brad Binder (1’37″532) che si lascia alle spalle Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (1’37″557) con la Ducati e il compagno di marca, lo spagnolo Dani Pedrosa (1’37″583). Completano la top ten il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia), il francese Johann Zarco (Ducati), Luca Marini (Ducati) e lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia).