Motomondiale: Gp Valencia, Quartararo il più veloce nelle prime libere e Bagnaia 17°

Novembre 4, 2022

Valencia, 4 nov. – (Adnkronos) – Il francese Fabio Quartararo con la Yamaha in 1’31″399 è il più veloce nelle prime prove libere del Gp di Valencia, dove domenica si decide il Mondiale della MotoGP. Secondo posto per lo spagnolo della Honda Marc Marquez (+0.035) seguito dal sudafricano della Ktm Brad Binder (+0.071). La Ducati del leader del mondiale Francesco ‘Pecco’ Bagnaia si impenna troppo a causa del forte vento, il pilota torinese chiude 17° a sei decimi dal francese, suo rivale nella lotta per il titolo iridato. Alle 14.10 è in programma la seconda sessione di libere.