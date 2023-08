Motomondiale: Johann Zarco firma con il team LCR Honda per le prossime due stagioni

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Johann Zarco sarà un pilota del team LCR Honda per le prossime due stagioni. Il pilota francese, quindi, saluta il team Ducati Pramac e si accasa nella scuderia giapponese, andando a prendere il posto di Alex Rins che, invece, andrà in Yamaha a sostituire Franco Morbidelli. “Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Johann nel team LCR Honda Castrol, con tutti i rispettivi dettagli e le firme che ora sono a posto -dice il team principal Lucio Cecchinello-. Si tratta di un ritorno in squadra dopo un breve periodo trascorso insieme nel 2019, dove abbiamo già potuto vedere il suo potenziale e la sua etica del lavoro. Ci sono ancora molte gare e lavoro da fare in questa stagione, ma non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo progetto nel 2024”.