Motomondiale: Marini correrà con il team Mooney VR46 anche nel 2024

Settembre 7, 2023

Misano, 7 set. – (Adnkronos) – Luca Marini correrà con il team Mooney VR46 anche nel 2024. Una scelta di continuità per il pilota marchigiano, presente nella squadra da oltre sei anni e primo pilota ad aver vestito i colori VR46 in MotoGP nella stagione 2021. “Approdato nel team Moto2 nel 2018, Luca lega i momenti chiave della sua carriera sportiva a questa squadra – si legge nel comunicato ufficiale del team -. Primo podio nel campionato (Germania 2018) e secondo posto iridato alla fine nel Mondiale 2020 nella categoria di mezzo (risultato impreziosito anche dal titolo a squadre). Attualmente settimo nella generale (125 punti), Luca è tra i piloti più solidi della MotoGP. Costantemente nella Top 10, una volta sul podio (P2 Americas GP, più P3 nella Sprint Argentina GP), sarà schierato al via della nuova stagione in sella alla Ducati Desmosedici GP”.

“Rimanere nel Mooney VR46 Racing Team anche nel 2024 è per me una questione di fiducia verso un gruppo di lavoro molto affiatato, con cui mi trovo molto bene e che crede in me da tanti anni -spiega Marini-. Come squadra, faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi nel corso della prossima stagione. Non solo Vale, Uccio e Pablo che ringrazio, ma soprattutto tutta la squadra tecnica che mi supporta e Ducati. Essere tra i protagonisti del 2024, lottare per il campionato come pilota e come team è sicuramente un’ambizione reale”.