Motomondiale: Marini e Bezzecchi partiti per l’Indonesia, proveranno a correre a Mandalika

Ottobre 11, 2023

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – I piloti del team Mooney VR46 Luca Marini e Marco Bezzecchi sono partiti in direzione Mandalika per provare a prendere parte al GP Indonesia (in programma dal 13 al 15 ottobre) dopo i rispettivi infortuni. La ha annunciato il team satellite Ducati con un comunicato. “Marco Bezzecchi e Luca Marini sono in viaggio per raggiungere il tracciato di Mandalika, dove questo fine settimana si corre la quindicesima gara della stagione 2023. Entrambi infortunati alla clavicola (Marco la destra e Luca la sinistra, ndr) e reduci dall’intervento chirurgico per ridurre la lesione presso l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia della UNIMORE, i piloti del Mooney VR46 Racing Team si sottoporranno al check medico finale in circuito e avere così la green light per la gara”. Marini svolgerà un controllo medico giovedì 12 ottobre, mentre Bezzecchi si sottoporrà a una visita in circuito venerdì 13 ottobre.