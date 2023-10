Motomondiale: Marini, ‘Martin e Binder avevano qualcosa in più ma soddisfatto della mia gara’

Ottobre 28, 2023

Buriram, 28 ott. – (Adnkronos) – “Loro avevamo qualcosa in più ma sono soddisfatto della mia gara. Ho fatto una buona partenza: la strategia era di rimanere attaccato a Jorge, che è partito peggio del solito, con la speranza di provare a passarlo alla fine. Perché non ho provato a superarlo alla prima curva? In ogni caso ne aveva di più, si sarebbe subito rimesso davanti. In quel momento mi andava bene restare secondo”. Queste la parole di Luca Marini dopo il terzo posto nella gara sprint del Gp di Thailandia.

“All’inizio ho provato a spingere al massimo, ma non ero il più veloce con la media dietro, non avevo il grip, mi si muove troppo -aggiunge il pilota del team Ducati VR46-. Devo dire che mi trovo meglio con la dura, i movimenti sono minori e riesco ad accelerare molto meglio fuori dalle curve”. Infine un ‘aggiornamento’ sulle sue condizioni fisiche: “Ho accusato dei problemi alla spalla nei punti in cui è necessaria più forza soprattutto nelle curve 4 e 5, ma non va male. Spero di tornare presto al cento per cento”.