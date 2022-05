Motomondiale: Marquez, ‘ammirazione per Rossi, non siamo amici ma riconosco suoi meriti’

Maggio 19, 2022

Roma, 19 mag. – (Adnkronos) – Parole al miele e se vogliamo sorprendenti quelle che Marc Marquez ha rilasciato in un’intervista rilasciata a ‘LaCaja’ nei confronti di Valentino Rossi e Dani Pedrosa: “Nel 2008, il mio primo anno nel Mondiale, avevo uno sponsor comune con Valentino. Mi avevano regalato una replica della sua moto e lui l’ha firmata per me, quello è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. L’ammirazione per quello che ha fatto Valentino, per quello che ha ottenuto per il motociclismo, non solo per i suoi titoli, ma per il motociclismo, è per me la stessa di sempre. Puoi andare d’accordo o meno, non dobbiamo essere tutti amici, ma ciò non toglie di riconoscere quello che ha fatto Valentino e tutti i suoi meriti”. A Pedrosa invece Marquez riconosce un’ispirazione più tecnica: “Mi ha insegnato molto. Solo dopo ho trovato un mio stile di guida, ma le basi sono quelle di Pedrosa”.