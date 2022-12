Motomondiale: Marquez dona 100.000 euro per un progetto benefico ad Haiti

Dicembre 21, 2022

Barcellona, 21 dic. – (Adnkronos) – Iniziativa benefica per Marc Marquez. Il campione spagnolo è stato testimonial della causa Learn for Sight all’evento di presentazione che si è svolto a Barcellona. Si tratta di un progetto che ha come obiettivo quello di migliorare ed incrementare le cure per le popolazioni di Haiti con problemi oftalmici. Proprio l’otto volte campione del mondo è particolarmente sensibile ai problemi della vista, essendo stato fermato due volte in carriera dalla diplopia. “Non solo non riuscivo a correre in gara – ha detto – ma non ero autonomo, non potevo andare in giro in macchina e dipendevo dagli altri, non potevo leggere. La ferita alla spalla fa male, ma a volte puoi non pensarci, ma quando vedi doppio puoi dimenticarlo solo quando dormi”.