Motomondiale: Marquez, ‘Honda non è stata errore, vogliamo tornare ad essere competitivi’

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – “Io ho un contratto con la Honda per quest’anno e per il 2024, sono concentrato su questo al 100% per dare il meglio”. Sono le parole di Marc Marquez, pilota Honda, nella conferenza stampa del Gp di Germania. “Un errore firmare con la Honda per 4 anni? In quel momento non è stato un errore, credo ancora che non lo sia stato, non potevo immaginare che mi sarei rotto il braccio, non potevo immaginare le quattro operazioni e la pandemia da coronavirus. L’obiettivo di quei 4 anni era vincere il Mondiale, non ci siamo riusciti. Adesso abbiamo un altro problema: essere competitivi e costanti in tutte le piste. Ci sono tante teste nuove sul progetto quest’anno, la Honda si è impegnata molto, vedremo i frutti nei test di Misano”.

“Bisogna cercare di migliorare costantemente il progetto per il futuro. Il nostro progetto non può dipendere da un singolo risultato su un singolo tracciato, dobbiamo essere costanti per poter lottare per il titolo. Per tornare più forte dopo gli infortuni è importante essere circondato dalle persone giuste, per creare una buona atmosfera, questo è stato positivo per me. Poi bisogna seguire la passione, bisogna dire di no a tante cose e fare delle rinunce, per riuscire a vincere”, conclude Marquez.