Motomondiale: Marquez, ‘per il titolo la vedo dura ma l’obiettivo è sempre quello’

Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – Marc Marquez ha chiuso i test di Portimao al 14° posto. Non è un segnale incoraggiante per la Honda, considerando che si trattava delle ultime prove in vista dell’inizio del Mondiale 2023 (la prima gara in Portogallo è in programma il 26 marzo, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now). Le Ducati hanno piazzato sette moto nelle prime otto posizioni, con Pecco Bagnaia che ha addirittura firmato il nuovo record della pista. Ma Marquez non si dà per vinto, in passato ha superato sfide molto dure, dentro e fuori la pista. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il campione spagnolo racconta come sta alla vigilia di una stagione in cui si presenta pienamente recuperato, dopo il calvario e gli infortuni degli ultimi anni. “Quest’inverno sono tornato ai livelli di prima, ora manca il passo finale: migliorare il rendimento nella corsa, lo capiremo dopo le prime 4-5 gare. Vincere il titolo? La vedo dura, ma l’obiettivo è sempre quello”.

Marquez si è sottoposto a quattro operazioni all’omero del braccio destro, in seguito alla frattura subita il 19 luglio 2020 a Jerez. Durante questo lungo calvario aveva anche pensato al ritiro: “Sì, è vero, mi viene ancora da piangere a pensarci. Ne avevo parlato per un mese con mio padre, con il mio amico-assistente Josè, era una delle possibilità. Ma essendo un atleta e una persona ambiziosa, ho cercato un’ultima chance con la quarta operazione. Il motociclismo è sempre stato ‘epico’, voleva i supereroi. Mi sono pentito di alcune cose, ho imparato la lezione. Non ho rispettato l’infortunio”.

Il trentenne catalano torna a parlare anche della rivalità con Valentino Rossi: “La battaglia con lui è stata di un’altra intensità, di una magnitudine molto grande. C’è stato un prima e un dopo fra noi. Magari fra 20-30 anni torneremo a parlarci, mai dire mai, ma non succederà domani”.