Motomondiale: Morbidelli, ufficiale l’accordo con la Ducati Pramac per il 2024

Settembre 18, 2023

Roma, 18 set. – (Adnkronos) – Un tassello portante del mercato piloti trova la sua collocazione alla vigilia del Gp dell’India. Mancava solo l’ufficialità, ma come anticipato da tempo Franco Morbidelli sarà il nuovo pilota del team Prima Pramac per il 2024. Il 28enne romano ha firmato un accordo di un anno con Ducati e sarà al fianco di Jorge Martin, entrambi alla guida delle Desmosedici GP24 (la stessa moto di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia). Morbidelli prenderà il posto di Johann Zarco, il francese nel 2024 passerà nel team Honda Lcr.

Per Morbidelli si apre una nuova pagina della sua vita professionale. Una grande chance che arriva in uno dei momenti più delicati della suo percorso agonistico, dopo la separazione dalla Yamaha. Con questo annuncio il mercato piloti è ancora più chiaro, in attesa di comprendere la strada che prenderà Marc Marquez: lo spagnolo a questo punto, se dovesse approdare in orbita Ducati nel 2024, potrebbe farlo solo con il team Gresini.