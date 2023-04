Motomondiale: Petrone (ad Mooney), ‘vittoria Bezzecchi frutto di passione e talento’

Aprile 2, 2023

Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – “La vittoria storica in Argentina e il primato nel Mondiale MotoGP di Marco Bezzecchi rappresentano una grandissima soddisfazione per il Mooney VR46 Racing Team e sono frutto di passione, talento, italianità, innovazione. Non potevamo aspettarci un inizio di stagione migliore e siamo certi che tutto il team si impegnerà al massimo per dare seguito a questa bellissima vittoria per la quale ci complimentiamo con Marco e con la squadra”. Così in una nota, Emilio Petrone, Amministratore Delegato di Mooney, azienda fintech title sponsor del team fondato da Valentino Rossi.