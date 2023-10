Ottobre 26, 2023

Buriram, 26 ott. – (Adnkronos) – “Non abbiamo molte possibilità: Fabio Di Giannantonio è una delle opzioni, ma non è l’unica”. Lo dice, al microfono di Sky Sport, il team manager della Honda, Alberto Puig, in merito al nome che sostituirà Marc Marquez per la prossima stagione nel team di MotoGp. In questo fine settimana Diego Tavano, manager di Di Giannantonio, è presente a Buriram, sede del Gp di Thailandia, per svolgere alcuni incontri sul futuro del pilota romano.