Motomondiale: Quartararo, ‘riporteremo il titolo alla Yamaha’

Gennaio 17, 2023

Giacarta, 17 gen. – (Adnkronos) – Il colore dei capelli è rimasto lo stesso (biando ossigenato), mentre quello della sua moto è leggermente cambiato. Fabio Quartararo ha apprezzato l’effetto ‘camouflage’ che è stato aggiunto alla sua nuova M1, presentata a Giacarta insieme a Franco Morbidelli: “È sempre bello vedere la livrea che utilizzerai nel nuovo campionato, mi piace questa modifica con il design camouflage, è carino aggiungere qualche piccolo cambiamento dal punto di vista estetico”, ha dichiarato il francese. La livrea 2023 è decisamente più aggressiva, con un effetto ‘mimetico’ che introduce il colore grigio (oltre ai classici colori blu e nero), un’idea realizzata dal designer Aldo Drudi, già famoso nel mondo del motorsport per le grafiche geniali prodotte per Valentino Rossi.

Oltre alle questioni estetiche legate alla nuova livrea della Yamaha, Quartararo ha parlato anche della prossima stagione, che scatterà il 26 marzo con il GP del Portogallo (tutto il Mondiale è in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW): “Abbiamo imparato molte cose dall’ultima stagione, questo ci aiuterà a fare un ulteriore step quest’anno, abbiamo lavorato duramente. Siamo pronti per tornare a vincere. Sarà una bella sfida quest’anno con l’introduzione della Sprint Race, sarà necessario essere costanti ed evitare infortuni, provando a fare il meglio in ogni gara. Solitamente il sabato è un giorno per preparare la domenica, invece adesso ci sarà un’altra gara. Quindi cambierà anche il modo di lavorare il venerdì. Sono curioso di vedere come andrà questa moto nei test di Sepang. Credo nel mio team, riporteremo il titolo alla Yamaha, quest’anno ci divertiremo”.

L’infortunio alla mano subito lo scorso dicembre (piccola frattura alla mano sinistra durante un allenamento motocross) è ormai del tutto superato, come spiega il pilota francese: “Ho recuperato al 100% dall’infortunio alla mano e adesso mi sento molto meglio, non vedo l’ora di tornare in moto. Mi è mancato non potermi allenare durante l’inverno”.