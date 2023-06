Motomondiale: quote, al Mugello Bagnaia favorito, insegue Bezzecchi, dietro Marin

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – Il Motomondiale arriva in Italia con il super weekend del Mugello, che può confermare un grande avvio di stagione per i nostri colori: cinque gare fin qui disputate, quattro successi degli italiani, divisi equamente tra Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, con l’unica eccezione del primo posto di Rins nel Gp delle Americhe. Le quote Snai per la gara in programma domenica sul circuito toscano restano a favore del campione del mondo: la vittoria di Bagnaia si gioca a 2,25, quota che è esattamente la metà rispetto a quella per Martin primo sotto la bandiera a scacchi (5,50). A seguire, Bezzecchi a 6,50 e Marquez a 7,50. La forbice si stringe nella lavagna per la Gara Sprint, che vede sempre Bagnaia in testa a 3,50, tallonato però da Martin a 4,50 e dalla coppia Binder-Bezzecchi a 5,50, con il sudafricano che ha già vinto due Sprint in questa stagione, in Argentina e Spagna.

Qualifiche Bagnaia, costretto al ritiro a Le Mans dopo un incidente in gara con Viñales (che gli è costato anche un infortunio), è anche il favorito nelle qualifiche, a 2,25; sul secondo gradino del podio ancora Martin a 4,50, con Marquez a 5,50 e Bezzecchi a 7,50. Antepost Ora è un duello tutto azzurro per il titolo mondiale: Pecco, leader della classifica con 94 punti, guida la lavagna antepost a 1,60. Bezzecchi, a -1 dal leader, è risalito a 5,50, con Binder e Martin (rispettivamente a -13 e -14 dalla vetta) a 7,50. Poi una voragine fino alla quota di 20 di Marc Marquez.