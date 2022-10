Motomondiale: Rins, ‘vittoria grande soddisfazione, non ho mai smesso di crederci’

Ottobre 16, 2022

Phillip Island, 16 ott. -(Adnkronos) – Alex Rins conquista il GP d’Australia e lo fa in un momento storico particolare, con la Suzuki che tra due gare lascerà la MotoGp. Un’impresa, un regalo quello del pilota spagnolo, che conferma la forza della moto nipponica. A Phillip Island arriva anche un record importante: per la prima volta nella storia ci sono 5 costruttori vincenti in una stagione: Ducati, Ktm, Aprilia, Yamaha e, appunto, Suzuki.

“Oggi è stata una soddisfazione e una dimostrazione -sottolinea Rins-. Ho mangiato la pizza di Pino’s, è stato questo il mio segreto… Sono contento, abbiamo fatto una bella gara e gestito alla grande la gomma posteriore. Quando volevo spingere spingevo, poi ho aspettato il finale. Phillip Island non è una pista ideale per noi, abbiamo fatto fatica nelle prove rispetto a Bagnaia, Martin e Quartararo. Oggi però mi sentivo bene e la moto girava, era da tanto che non eravamo così perfetti nella gestione delle gomme. Non abbiamo mai smesso di crederci, anche dopo l’annuncio del ritiro. Non abbiamo fatto delle belle gare, mi sono anche rotto il polso. E’ stata dura, ma non abbiamo mai mollato”.