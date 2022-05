Motomondiale: Rossi, ‘fare il genitore è una figata’

Maggio 28, 2022

Scarperia, 28 mag. -(Adnkronos) – “C’è una bella atmosfera, a casa mia si sta bene, abbiamo la nonna Stefi di fianco. Le nonne sono impazzite per la nipotina, abbiamo dato loro una seconda giovinezza, sono molto contente. Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo, tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi come me, quello fa la differenza. Ci stiamo divertendo, fare il genitore è proprio una figata”. Così Valentino Rossi, ai microfoni di Sky Sport, in merito alla recente paternità. “Adesso Giulietta è piccolina, ha appena due mesi e mezzo, quindi fa ancora poche cose. Però si vede che ha un grandissimo potenziale, si vede proprio che ha i cavalli”, aggiunge il ‘dottore’.