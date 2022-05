Motomondiale: team manager Honda, ‘Marquez si opera di nuovo all’omero dopo Gp Italia’

Maggio 28, 2022

Scarperia, 28 mag. -(Adnkronos) – “Diciotto mesi fa c’è stata l’ultima operazione a Marc all’omero destro. Da lì in avanti è iniziato un processo molto lungo di riabilitazione, con tutta l’equipe medica di Madrid. Ci sono stati progressi abbastanza importanti ma la situazione sulla moto non è quella che lui vorrebbe per gareggiare. Le ossa sono pronte per una nuova operazione, ieri abbiamo preso questa decisione, Mar si fermerà dopo il GP del Mugello e si sottoporrà a un nuovo intervento in America”. Il team manager della Honda Alberto Puig annuncia la nuova operazione all’omero destro per l’otto volte campione del mondo Marc Marquez, in conferenza stampa dopo le qualifiche del Gp d’Italia al Mugello.