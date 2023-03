Motomondiale: test Portimao, Bagnaia il più veloce davanti a Zarco e Quartararo

Marzo 12, 2023

Portimao, 12 mar. – (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia è l’assoluto protagonista della due giorni di test a Portimao, in vista dell’inizio del motomondiale. Il campione del mondo in carica mette paura agli avversari: prima nella simulazione della Sprint Race, poi con il time attack in 1’37″968 (nuovo record della pista). Sette le Ducati nelle prime 8 posizioni, con Johann Zarco (Pramac) secondo e Fabio Quartararo, unico ‘intruso’ su Yamaha, 3°. Luca Marini e Marco Bezzecchi (Mooney) sono rispettivamente 4° e 5°, 6° Enea Bastianini. Alex Marquez (Gresini) è 7° davanti a Jorge Martin (Pramac). Completano la top 10 la Ktm di Binder e l’Aprilia di Aleix Espargaró, ancora alle prese con il dolore al braccio destro.