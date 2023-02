Motomondiale: test Sepang, Bezzecchi leader della prima giornata davanti a Vinales

Febbraio 10, 2023

Sepang, 10 feb. – (Adnkronos) – A Sepang si è svolta la prima giornata di test del 2023. Sul circuito malese il più veloce è stato Marco Bezzecchi su Ducato in 1’58″470 seguito dallo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales (1’58″600) e dal compagno di marca Enea Bastianini (1’58″732). Il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia (1’58″857) chiude 5° con la Ducati, il vice campione iridato, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1’59″422) è 11°, appena davanti allo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’59″424). Bagnaia ha provato la nuova carena “effetto suolo”, per aumentare il carico aerodinamico in piega. Per l’Aprilia codone più affusolato e nuovo cupolino con due feritoie per pulire il flusso d’aria. Carena di ispirazione Aprilia anche per KTM e Honda. La Yamaha ha provato il nuovo motore e ali più pronunciate.