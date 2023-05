Motomondiale: Vinales, ‘con Bagnaia incidente di gara ma dobbiamo darci una calmata’

Maggio 14, 2023

Le Mans, 14 mag. – (Adnkronos) – “Ci dobbiamo calmare, se no non arriva nessuno alla fine della stagione. E’ stato un incidente di gara. Dispiace aver fatto zero punti. Direzione gara? Abbiamo detto il nostro punto di vista”. Sono le parole del pilota dell’Aprilia Maverick Vinales sull’episodio che al 5° giro del GP di Francia a visto finire a terra sia lui che il pilota Ducati Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.

Da qui un’accesa discussione tra i due ma anche una stretta di mano una volta arrivati ai box: “La lite? Con l’adrenalina è così, ci sta perdere un po’ i nervi. La cosa più importante, non lo dico per Pecco, è che tanti piloti si devono calmare. Dobbiamo dare un esempio alla Moto3. Oggi mi sono incavolato, avevo il potenziale e pensavo di poter vincere. Mi è dispiaciuto, è stata dura accettare quanto successo. Io e Pecco siamo piloti abbastanza puliti, alla fine quello che succede in pista deve rimanere lì e fuori è un’altra cosa”.

Infine, sulla dinamica: “Ho passato a Pecco, ero troppo pulito forse e sono finito un po’ largo. Ho cambiato direzione e mi sono trovato con lui: pensavo mi lasciasse più spazio. Difficile capire se c’è un responsabile. Penso che poteva lasciarmi più spazio per il cambio di direzione, ma le gare sono così”.