Motomondiale: Yamaha, Quartararo con un casco nuovo al Gp d’Italia

Giugno 8, 2023

Scarperia, 8 giu. – (Adnkronos) – Fabio Quartararo ha mostrato il nuovo casco che utilizzerà in occasione del Gp Italia. Il pilota francese della Yamaha ha scelto una grafica che riprende il suo soprannome “Diablo”, aggiungendo qualche fiamma per rendere ancora più d’impatto il diavolo raffigurato. Quartararo non ha iniziato al meglio la stagione, ma il Mugello potrebbe essere la pista del riscatto: qui vinse nel 2021, dedicando il successo a Jason Dupasquier, morto dopo l’incidente nelle qualifiche della Moto3.