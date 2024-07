Motta si presenta: “Voglio una Juve orgogliosa”

18 Luglio 2024

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Voglio una squadra orgogliosa e felice insieme ai nostri tifosi”. Così il nuovo tecnico della Juventus, Thiago Motta, durante la conferenza stampa di presentazione. Motta ringrazia “Sono contento, felice e soddisfatto di fare l’allenatore di un club storico come la Juventus. Ho la convinzione che oggi si possa aprire un ciclo interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, mi sono trovato in una struttura molto bella e con gente preparata. Ringrazio i tifosi e sono contento di essere qui”, ha affermato.

“Voglio competere con chiunque: bisogna vincere come in tutte le grandi squadre. È una bellissima responsabilità”, ha detto ancora aggiungendo: “Non cambierei il mio posto con nessuno e voglio trasmettere tutte le motivazioni che ho dentro. La Juve è piena di giocatori moderni e l’ho visto. Ci sono pochi fenomeni nel calcio e dobbiamo essere tutti utili. questa è una stagione nuova per tutti. La preparazione non cambia, perché dobbiamo essere pronti per la prima giornata”.

Rabiot in uscita dalla Juventus? “Da amico sarò molto contento se sarà felice altrove. Gli auguro il meglio”, ha detto Motta Motta riecheggiando le parole già espresse dal dt Cristiano Giuntoli: “Volevo ringraziare Rabiot, gli è scaduto il contratto. Lo salutiamo e gli auguriamo tutto il bene per il futuro”.

La stagione bianconera è già partita da oltre una settimana con il ritiro della Continassa ma solamente oggi c’è stata la presentazione ufficiale di Thiago Motta. Il tecnico, che ha entusiasmato con il Bologna nella scorsa stagione, arriva per riportare uno scudetto che alla Juventus manca ormai dal 2020.