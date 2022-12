Mottarone: legale Eitan ‘tragedia evitabile, non rispettate norme sicurezza’

Dicembre 16, 2022

Milano, 16 dic. (Adnkronos) – “L’incidente probatorio ha permesso di chiarire che la tragedia poteva e doveva essere evitata. È emerso come siano stati i mancati controlli sulla tenuta della fune portante, la mancata manutenzione dell’impianto e l’inibizione del sistema frenante di emergenza a causare questa terribile tragedia”. Lo afferma Fabrizio Ventimiglia, legale di Eitan unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, nel giorno in cui si è concluso l’esame dei consulenti tecnici di parte dell’incidente probatorio finalizzato a cristallizzare, in vista del processo, le cause della caduta della cabina 3.

“È triste e assurdo pensare che la vita di Eitan, un bambino di appena 5 anni all’epoca dei fatti (così come quella di tutte le altre vittime e dei familiari delle stesse), sia stata irrimediabilmente segnata a causa di comportamenti tenuti in sfregio a qualsivoglia normativa in materia di sicurezza proprio da quei soggetti che avrebbero dovuto garantire la funzionalità e sicurezza dell’impianto” conclude l’avvocato.