Mottarone: legale Leitner, ‘soddisfatti da gup, accolte nostre osservazioni’

23 Luglio 2024

Torino, 23 lug. (Adnkronos) – “Nell’ordinanza pronunciata dal giudice, ampia e corposa, vengono esclusi i reati di natura dolosa, l’attentato ai trasporti, l’aggravante anti infortunistica, lasciando intendere che gli unici soggetti responsabili dell’evento vanno ricercati tra coloro che hanno posizioni di garanzia nell’ambito della normativa sul trasporto pubblico, quindi non Leitner”. Così all’Adnkronos, Paolo Corti, uno dei legali di Leitner, commenta la decisione del gup di Verbania che al termine dell’udienza preliminare non ha deciso per il rinvio a giudizio o il proscioglimento degli imputati per la tragedia del Mottarone, ma ha invitato la procura a riformulare il capo d’imputazione.

“Le contestazioni all’impianto accusatorio erano state esplicitate in modo chiaro nelle scorse udienze, si erano evidenziate una serie di contraddizioni e uno scollamento tra le contestazioni dell’accusa e una giurisprudenza ormai prevalente soprattutto in materia anti infortunistica – prosegue il legale -. Erano critiche che tutte le difese avevano mosso e che sono state largamente accolte dall’ordinanza che con la riformulazione dei capi di accusa ha chiesto di fare un unico capo dove contestare il disastro colposo insieme all’omicidio plurimo aggravato e le lesioni personali”, conclude.