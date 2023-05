Mottarone: pm, ‘Tadini e Perocchio hanno nascosto problemi sulla cabina 3’

Maggio 19, 2023

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – Il capo servizio della funivia del Mottarone Gabriele Tadini e il direttore di esercizio dello stesso impianto Enrico Perocchio devono rispondere anche di falso in atto pubblico nell’inchiesta sulla tragedia del 23 maggio 2021 in cui persero la vita 14 persone. E’ quanto emerge nell’atto di chiusura indagine della procura di Verbania. Perocchio tenuto ad annotare “le anomalie, i problemi e gli incidenti, precisandone le cause, gli effetti e gli interventi adottati, di qualsiasi natura (…) attestava falsamente fatti dei quali il registro giornale è destinato a provare la verità”.

In particolare il 18 marzo 2021 si era verificato un episodio di accavallamento della fune traente sulla fune portante sul tratto Alpino-Mottarone, “fatto certamente anomalo e incidente sulla sicurezza dell’impianto”, ma “non effettuava alcuna annotazione nella apposita sezione del registro giornale riservata alla indicazione delle anomalie e degli eventi particolari/eccezionali e dei relativi controlli e provvedimenti adottati” e “non riportava sul medesimo registro giornale alcuna annotazione concernente i ripetuti episodi di perdita di pressione del circuito idraulico della cabina numero 3, riscontrati anche a seguito degli interventi sollecitati ed effettuati dalla ditta Rvs, nel periodo compreso tra febbraio e maggio 2021”.

Stesse accuse mosse a Perocchio che “essendo tenuto a controfirmare li registro giornale istituito e presente sull’impianto almeno una volta al mese, a riscontro e verifica di quanto ivi annotato dal personale incaricato dei controlli e dal capo servizio”, avrebbe attestato il fatto. L’episodio del 18 marzo era a lui “certamente noto, essendo stato presente sull’impianto durante le operazioni di risoluzione del problema”, ma di quell’episodio non c’è traccia sul registro giornale, e lo stesso – è l’accusa della procura – replica tra febbraio e maggio 2021 quando nulla viene scritto ma, invece, “gli erano noti i ripetuti episodi di perdita di pressione del circuito idraulico della cabina numero 3”, proprio quella precipitata.