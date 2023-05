Mourinho contro arbitro Chiffi, procura Figc apre indagine

Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Il Procuratore Federale della Figc ha aperto un’indagine in merito alle parole dell’allenatore della Roma José Mourinho dopo la gara con il Monza, con giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell’arbitro Daniele Chiffi. Nelle prossime ore saranno acquisiti audio e video delle dichiarazioni, per poi procedere con le formali contestazioni a Mourinho ed alla As Roma a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale.