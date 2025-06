Mps: difesa Morelli, ‘tribunale ha riconosciuto accusa ingiusta’

6 Giugno 2025

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – “Non ho mai avuto dubbi sull’innocenza di Stefania Bariatti, Marco Morelli e Nicola Clarelli: emergeva, fin dall’inizio, dagli atti del procedimento, che dimostravano chiaramente come la correttezza dei loro comportamenti fosse stata più volte confermata da tutte le autorità di vigilanza europee ed italiane coinvolte”. Lo afferma l’avvocato Giuseppe Iannaccone, che, insieme ai colleghi Riccardo Lugaro e Annagiulia Zambelli, ha assistito l’ex ad di Mps Morelli, l’ex presidente Bariatti e il cfo Clarelli per i quali il gup Fiammetta Modica ha decretato il “non luogo a procedere” in un filone dell’indagine su Mps in merito alla presunta errata contabilizzazione dei crediti deteriorati.

“Quello che mi è più pesato è stato vedere persone che hanno servito lo Stato costrette ad affrontare un processo che non avrebbero mai dovuto subire. Oggi anche il Tribunale di Milano ha riconosciuto tutto ciò, liberando i miei assistiti da un’accusa ingiusta e riconoscendo finalmente la verità” conclude l’avvocato Iannaccone.