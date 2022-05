Mps: difesa Mussari su assoluzione, ‘esiste ancora un giudice, riflettere su vicenda’**

Maggio 6, 2022

Milano, 6 mag. (Adnkronos) – “Questo è il disvelamento di come si esercita il terribile potere di accusa in Italia, dove, per fortuna, esiste ancora un giudice, rintanato a Berlino. L’avvocato Mussari non è più quel che era quando questa vicenda è iniziata, e nessuno gli restituirà nulla. Su questo, forse, dovremmo tutti riflettere”. E’ il commento di Tullio Padovani, Fabio Pisillo e Francesco Marenghi, difensori dell’ex presidente di Mps assolto dai giudici della corte d’appello di Milano nell’inchiesta sulla banca senese.