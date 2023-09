Mps: Evi (Avs), ‘governo in confusione, presentata interrogazione’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Maggioranza e governo in confusione e divisi anche su Mps. Tra chi vuole accelerare il processo di privatizzazione per far cassa e chi smentisce e frena, nel mentre il titolo della banca, che per una quota variabile tra il 25% e il 30% è quotato in borsa, subisce contraccolpi. Ho presentato una interrogazione al governo per chiedere chiarezza da parte dell’esecutivo”. Così Eleonora Evi, deputata dell’Alleanza Verdi e Sinistra e e co-portavoce nazionale di Europa Verde.

“Il governo italiano – chiede – intende rispettare gli accordi presi con la Commissione europea che aveva dato luce verde agli aiuti di stato per il piano di salvataggio della banca per poi rientrare in un processo di privatizzazione? O vuole uno scontro con Bruxelles in una fase in cui anche su altri fronti come la messa a terra del Pnrr, sarebbero da evitare tensioni?”. “Di certo va scongiurata la svendita di Mps, piuttosto sarebbe questa l’occasione per riflettere su ciò che serve al Paese in questo momento. Molte Pmi che vorrebbero investire nella transizione energetica, con interventi di efficienza energetica, produzione di energia da fonti rinnovabili o ancora far parte di comunità energetiche, trovano difficoltà nell’accesso al credito in quanto si tratta spesso di investimenti che le banche cooperative locali non hanno risorse per affrontare e le grandi banche snobbano concentrate su altri tipi di investimenti, troppo spesso nemmeno utili per costruire una economia libera dalle fossili. Il futuro di Mps dovrebbe guardare a questo tipo di bisogni e opportunità per investire con coraggio sulla transizione energetica ed ecologica e al contempo mantenendo salde le radici nel territorio senese, valorizzandone la sua storia ed i posti di lavoro”, conclude Evi.