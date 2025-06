Mps-Mediobanca: Unicredit, ‘nessun esposto a Procura Milano’

12 Giugno 2025

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – “UniCredit non ha presentato alcun esposto alla Procura di Milano. Né ha presentato alcun esposto in relazione a Delfin e Caltagirone”. Lo riferisce un portavoce di UniCredit in merito all’inchiesta della Procura di Milano sul risiko bancario.