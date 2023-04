Mps: Meloni, ‘ora uscita ordinata Stato, a lavoro per riportarla a privato’

Aprile 22, 2023

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Sul Monte Paschi di Siena “non dobbiamo ripetere gli errori del passato. Abbiamo confermato Lovaglio alla guida” dell’istituto di credito, “l’amministratore delegato ha condotto in porto con successo l’ultimo aumento di capitale e adesso bisogna lavorare per riportare il Monte sul mercato privato”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Milano Finanza’. “Vogliamo gestire in modo ordinato l’uscita dello Stato dal capitale di Mps – aggiunge – per creare in Italia le condizioni perché ci siano più poli bancari”.