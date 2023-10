Mps: Milano, slitta al 27 novembre sentenza appello per Profumo e Viola

Ottobre 27, 2023

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – Slitta al prossimo 27 novembre, per consentire la replica alla difesa del Mps, il processo d’appello – in corso a Milano – che vede imputati Alessandro Profumo, ex presidente della banca senese, l’ex amministratore delegato di Rocca Salimbeni Fabrizio Viola e Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale dell’istituto.

L’udienza di oggi è servita per le repliche del pg Massimo Gaballo che lo scorso 31 marzo ha chiesto la conferma della condanna a 6 anni inflitta in primo grado a Profumo e Viola (entrambi presenti in aula) lo scorso il 15 ottobre 2020 per aggiotaggio e per false comunicazioni rispetto alla semestrale 2015, mentre per Salvadori aveva chiesto la nullità della condanna per incompetenza territoriale: a doversene occupare deve essere Siena. Confermata, infine, la richiesta delle sanzioni per Mps, in base alla 231 sulla responsabilità degli enti, pari a 800mila euro di multa più il pagamento delle spese legali.

Oggi in aula la procura generale ha ribadito l’impianto accusatorio, mentre i difensori dei tre imputati hanno sottolineato l’estraneità dei loro assistiti ai fatti contestati. Il processo riguarda la presunta rappresentazione non corretta nei conti della banca dei derivati Alexandria e Santorini nei bilanci dal 2012 alla prima semestrale 2015. Per la pubblica accusa, i derivati furono sottoscritti per coprire una perdita di 2 miliardi di euro derivante dall’operazione di acquisto di Antonveneta.