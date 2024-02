Mps: utile 2023 a 2,05 mld, torna a dividendo**

Febbraio 7, 2024

Roma, 7 feb. – (Adnkronos) – Mps chiude il 2023 con un utile di 2.052 milioni di euro rispetto a una perdita di 178 milioni nel 2022 e torna a distribuire un dividendo in anticipo di due anni rispetto al target di piano: la cedola sara’ pari a 0,25 euro per azione, per un totale pari a 315 milioni. E’ quanto emerge dai risultati consolidati preliminari al 31 dicembre 2023.