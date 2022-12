Msi: Fiano (Pd), ‘esaltato ai massimi livelli e in Parlamento tutti zitti’

Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic (Adnkronos) – “Signori, in questi giorni l’esaltazione dell’MSI, partito fondato dai fascisti reduci di Salò, come Almirante e Romualdi, è ormai ai massimi livelli, qui la seconda carica dello Stato. Del quale ovviamente rispetto il ricordo del padre, ma non l’esaltazione dell’MSI. Un partito che sotto la guida di De Marsanich negli anni 50’ sosteneva che rispetto al fascismo bisognava ‘Non rinnegare, non restaurare'”. Lo scrive su Facebook Emanuele Fiano, ex parlamentare del Pd, rilanciando il post di Ignazio La Russa.

“Hai capito? Per l’MSI il fascismo, quello dell’omicidio Matteotti, del Tribunate Speciale, della chiusura dei partiti, dei sindacati, dell’annullamento del Parlamento, dell’istituzione della censura, delle torture, delle violenze, delle leggi razziali, della servile alleanza con bastardi criminali nazisti semplicemente non andava rinnegato. Poi per cara grazia non andava restaurato”, prosegue l’esponente dem.

“E oggi viene esaltato da esponenti del governo e dalla seconda carica dello Stato. Che si prende la rivincita di una vita. E voi? Ex colleghi in Parlamento? Tutti zitti?”, conclude Fiano.