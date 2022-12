Dicembre 27, 2022

Roma, 27 dic (Adnkronos) – “Con tutto l’umano rispetto per i padri di @isabellarauti e @Ignazio_LaRussa le loro uscite nostalgiche verso il MSI sono gravi. Chi rappresenta le Istituzioni non può non ricordare che le radici democratiche del Paese e la nostra Costituzione sono antifasciste”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.