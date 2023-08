Agosto 11, 2023

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Ciao Michela. Fai buon viaggio e grazie per quello che ci hai insegnato sulla vita, sulla malattia e sulla morte. Sei stata per tutti noi e per tanti malati oncologici un esempio coraggioso di come prepararsi a lasciare questo mondo e di cosa significa essere liberi fino alla fine”. Così Mariolina Castellone, senatrice M5S e vicepresidente del Senato.