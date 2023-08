Murgia: Lupi, ‘ha elevato livello dibattito pubblico’

Agosto 11, 2023

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Molte cose ci dividevano da Michela Murgia, ma ora è il momento del dolore per la sua scomparsa e del rispetto per una donna che ha reso la sua malattia un incitamento alla pienezza della vita. Le sue argute provocazioni, anche al mondo cattolico, hanno saputo stimolare riflessioni politiche e sociali profonde. La diversità di pensiero è una ricchezza e riteniamo che persone come Michela Murgia abbiano contribuito ad elevare il livello del nostro dibattito pubblico. Ci mancherà”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.